Петтер Нортуг выступит в гонках Ski Classics: «В этом году я рассчитываю заявить о себе. Хочу быть в лидерах»

Двукратный олимпийский чемпион из Норвегии Петтер Нортуг выступит в марафонской лыжной серии Ski Classics.

«В этом году я рассчитываю заявить о себе. Сейчас тренируюсь, чтобы этой зимой принять участие в некоторых гонках Ski Classics. Там я хочу быть в лидерах.

Есть отдельные гонки, которые мне не подходят из-за профиля трассы, но есть и те, которые очень подходят.

На сегодняшний день моя команда состоит из одного человека, но перед стартом сезона я хочу включить в нее еще двух-трех лыжников, а со следующего сезона, может быть, еще больше», – рассказал Нортуг.