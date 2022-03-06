Юрий Бородавко: «В 2017-м Вяльбе отправила Непряеву ко мне в приказном порядке. В первый же сезон она стала лидером в российских лыжах, а затем и в мировых»

Тренер российских лыжников прокомментировал победу в общем зачете Кубка мира.

– Конечно, переживали за Наталью, но понимали, что соперницам обойти ее будет непросто. И то, что случилось сегодня – это радостное и, вместе с тем, долгожданное событие. У нас долгое время были проблемы в женских гонках. Но уже в предыдущие годы Наталья показывала, что является одним из лидеров мировых лыжных гонок.

В нынешнем сезоне она переписала историю, выиграв первой из наших женщин «Тур де ски», затем была победа на и плюс серебряная и бронзовая медали. И вот в ее короне спортивных достижений – победа в Кубке мира в общем зачете.

– Когда Непряева пришла в вашу группу?

– Это было в 2017 году. Елена Валерьевна (Вяльбе) отправила ее ко мне в приказном порядке. Это была сильная, талантливая лыжница. До этого у меня не было девушек из сборной, Наталья стала первой.

– Глядя тогда на нее, понимали, что эта она через пять лет выиграет «Тур де Ски», Олимпиаду, мира?

– Тогда об этом мы не задумывались. Ставились задачи в плане тренировок, чтобы Наталья выдержала предложенные нагрузки. А результаты уже стали следствием этой большой работы. В первый же сезон Наталья стала лидером в российских лыжах, а затем и в мировых, – сказал Бородавко.