Юрий Бородавко: «В 2017-м Вяльбе отправила Непряеву ко мне в приказном порядке. В первый же сезон она стала лидером в российских лыжах, а затем и в мировых»

Тренер российских лыжников Юрий Бородавко прокомментировал победу Натальи Непряевой в общем зачете Кубка мира.
– Конечно, переживали за Наталью, но понимали, что соперницам обойти ее будет непросто. И то, что случилось сегодня – это радостное и, вместе с тем, долгожданное событие. У нас долгое время были проблемы в женских гонках. Но уже в предыдущие годы Наталья показывала, что является одним из лидеров мировых лыжных гонок.
В нынешнем сезоне она переписала историю, выиграв первой из наших женщин «Тур де ски», затем была победа на Олимпиаде и плюс серебряная и бронзовая медали. И вот в ее короне спортивных достижений – победа в Кубке мира в общем зачете.
– Когда Непряева пришла в вашу группу?
– Это было в 2017 году. Елена Валерьевна (Вяльбе) отправила ее ко мне в приказном порядке. Это была сильная, талантливая лыжница. До этого у меня не было девушек из сборной, Наталья стала первой.
– Глядя тогда на нее, понимали, что эта она через пять лет выиграет «Тур де Ски», Олимпиаду, Кубок мира?
– Тогда об этом мы не задумывались. Ставились задачи в плане тренировок, чтобы Наталья выдержала предложенные нагрузки. А результаты уже стали следствием этой большой работы. В первый же сезон Наталья стала лидером в российских лыжах, а затем и в мировых, – сказал Бородавко.