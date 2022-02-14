Юрий Бородавко: «Устюгов чуть не совершил ошибку – на эмоциях набрал очень высокую скорость. Если бы продолжил в этом темпе, медали бы не было»

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко оценил выступление Сергея Устюгова на последнем этапе эстафеты на Олимпиаде в Пекине, где российская команда взяла золото.
– Вы на последнем подъеме даже немного успокаивали Устюгова, чтобы бежал тише, слишко не рвался...
– Горы очень коварные. Сергей сегодня чуть не совершил ошибку – на эмоциях он набрал очень высокую скорость на старте. На километре с небольшим уже выигрывали к отрыву в плюс еще до 15 секунд. Это очень быстро.
Если бы продолжил в этом темпе, то у нас медали бы вообще не было. Нужно было более хладнокровно подойти. У нас через каждые 300-500 метров стояли тренеры, давали четкую информацию – сколько секунд, как идти.
Каждый прислушивался к советам – так и реализовали наш план. И теперь у страны есть это золото! – сказал Бородавко.
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