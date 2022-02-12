Немецкая лыжница Крель: «Старалась сидеть за Степановой, но она была слишком хороша»

Немецкая лыжница Софи Крель прокомментировала прокомментировала свое выступление в эстафете на 4х5 км на в Пекине, где Германия взяла серебро.

«Много эмоций, все как во сне. Наверное, мне нужно какое-то время, и тогда я смогу осознать, что мы только что сделали. Конечно, серебро – это неожиданность, но мы все проводили хорошие гонки в последние дни.

Для меня было непривычно стартовать впереди России. И мне хотелось начать этап немного от обороны. Думала, что Степанова, возможно, подъедет ко мне раньше и мы пойдем вместе.

Но это случилось только на втором круге. После этого старалась сидеть за ней, но она была слишком хороша. И в конце я лишь пыталась делать то, что было в моих силах.

Я чувствовала, что соперницы сзади приближаются. Начинала нервничать и старалась дойти как можно быстрее», – сказала Крель.