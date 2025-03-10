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Лучница Махмудова об отношении к россиянам на ЧЕ: «Парочка спортсменов пускала на нас косые взгляды. Возможно, даже не знали, кто мы такие»

Лучница Махмудова рассказала, как соперницы отнеслись к россиянам на ЧЕ.

23 февраля россиянка Нуриниссо Махмудова завоевала золото чемпионата Европы по стрельбе из лука в помещении, который прошел в турецком Самсуне.

– Как соперницы отнеслись к возвращению россиян?

– Лично ко мне никто из спортсменов не подходил. Но к нашим ребятам – да. Представители других стран говорили: «О, как приятно, что вы снова на арене, с нами. Вас так не хватает». Мы им тоже были рады.

Насчет остальных – не знаю. Возможно, они нас тоже поддерживают, однако не говорят об этом. Парочка спортсменов пускала на нас косые взгляды, держала дистанцию, и все. Аккуратничали, наверное, а возможно, даже не знали, кто мы такие. Но для нас эти соревнования все равно были праздником.

Подмечу, что этот турнир был последним зимним ЧЕ в истории. Получается, мы вошли в историю. Нам об этом на собрании сказали тренеры перед спаррингами. Они сказали: «Выкладывайтесь. Дайте соперникам знать, что мы есть и мы не сдадимся. Мы бойцы».

– Три года в изоляции сложно дались вам и партнерам по сборной?

– Мы всегда ждали возвращения, были готовы для всего и вся! Очень терпеливые. А как иначе в нашем виде спорта? – сказала Махмудова.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’‘
чемпионат Европы
Нуриниссо Махмудова
logoсборная России жен
logoстрельба из лука
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