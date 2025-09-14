Россиянин Дмитрий Пименов завоевал серебро на этапе Кубка мира по стрельбе в Китае

Россиянин Дмитрий Пименов взял серебро на этапе Кубка мира по стрельбе в Китае.

Об этом сообщил Стрелковый союз России.

«На проходящем сейчас в Китайской Народной Республике Кубке мира ISSF наш Дмитрий Пименов занял второе место в олимпийском упражнении «Винтовка малокалиберная, 50 метров, три положения». Лучше Дмитрия стал лишь Иржи Привратски из Чешской Республики. На третьем месте расположился норвежец Йон-Херманн Хегг», – говорится в сообщении ССР.

Пименов набрал 464,3 балла. Этап Кубка мира в Нинбо завершится 15 сентября.