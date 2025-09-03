Главу Российской федерации стрельбы из лука Манханова не избрали в исполнительный совет World Archery
Россиянина Манханова не избрали в совет Международной федерации стрельбы из лука.
Выборный конгресс World Archery прошел 2-3 сентября в южнокорейском Кванджу. Глава Российской федерации стрельбы из лука Зоригто Манханов избирался в исполнительный совет организации.
Генеральный секретарь Российской федерации стрельбы из лука Мария Ларькина не получила место в судейском комитете World Archery.
Президентом World Archery на следующие четыре года был избран американец Грег Истон.
