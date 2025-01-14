12 российских лучников выступят на чемпионате Европы среди юниоров
12 россиян выступят на юниорском зимнем чемпионате Европы по стрельбе из лука.
Об этом сообщил глава Российской федерации стрельбы из лука Владимир Ешеев.
Чемпионат и молодежное первенство Европы в помещении пройдут с 17 по 23 февраля в Самсуне (Турция).
«Молодежь и юниоры выступят на чемпионате Европы в Самсуне. Точно выступят 12 человек, пока не знаем, как будет с бесприцельным классом.
Кроме того, мы постараемся успеть заявить взрослых спортсменов», – сказал Ешеев.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: ТАСС
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