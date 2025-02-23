Россиянка Махмудова выиграла чемпионат Европы по стрельбе из лука в помещении

Россиянка Нуриниссо Махмудова завоевала золото чемпионата Европы по стрельбе из лука в помещении, который прошел в турецком Самсуне.

В финале соревнований по стрельбе из рекурсивного лука Махмудова победила француженку Викторию Себастьян. Бронзовым призером стала еще одна француженка Лиза Барбелен.

Среди мужчин в этой же дисциплине бронзу взял россиянин Арсалан Балданов, победивший в матче за третье место представителя Молдавии Дана Олару. Золото выиграл болгарин Иван Банчев, вторым стал турок Мете Газоз.