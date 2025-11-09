  • Спортс
  • Стрельба
  • Новости
  • Антон Аристархов: «Атмосфера на чемпионате мира замечательная. Спортсмены других стран определенно рады нам»
0

Антон Аристархов: «Атмосфера на чемпионате мира замечательная. Спортсмены других стран определенно рады нам»

Аристархов заявил, что иностранные спортсмены рады россиянам на ЧМ по стрельбе.

Бронзовый призер чемпионата мира по стрельбе-2025 в Каире Антон Аристархов рассказал об отношении иностранных спортсменов к россиянам.

«Атмосфера замечательная. Поскольку крайний международный старт перед большим перерывом был именно здесь, в Каире, присутствует некая ностальгия и теплые воспоминания.

Спортсмены других стран определенно рады нам, по многим нашим знакомым и мы скучали, поэтому атмосфера очень дружная», – рассказал Аристархов.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: ТАСС
logoсборная России
Антон Аристархов
чемпионат мира
пулевая стрельба
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Стрельба в Telegram
Материалы по теме
Аристархов о бронзе чемпионата мира: «Не прыгнул выше головы, показал средний для себя результат»
вчера, 20:37
🥉 Россиянин Аристархов завоевал бронзу чемпионата мира по пулевой стрельбе в Каире
вчера, 10:50
Чемпионат мира по стрельбе из лука-2025. Индия, Мексика и Нидерланды победили в командных турнирах, Казахстан – 3-й, Южная Корея осталась без наград
7 сентября, 18:43
Главные новости
Аристархов о бронзе чемпионата мира: «Не прыгнул выше головы, показал средний для себя результат»
вчера, 20:37
🥉 Россиянин Аристархов завоевал бронзу чемпионата мира по пулевой стрельбе в Каире
вчера, 10:50
Спортс’’ покажет финал Кубка России по стрельбе из лука 20 сентября
16 сентября, 11:38Видео
Россиянин Дмитрий Пименов завоевал серебро на этапе Кубка мира по стрельбе в Китае
14 сентября, 08:23
Чемпионат мира по стрельбе из лука-2025. Индия, Мексика и Нидерланды победили в командных турнирах, Казахстан – 3-й, Южная Корея осталась без наград
7 сентября, 18:43
Главу Российской федерации стрельбы из лука Манханова не избрали в исполнительный совет World Archery
3 сентября, 09:10
Российские лучники намерены вернуть деньги за авиабилеты после пропуска юниорского чемпионата мира
25 августа, 10:28
Российские лучники пропустили юниорский чемпионат мира из-за забастовки канадских авиаперевозчиков
22 августа, 10:15
Цырендоржиев, Махмудова, Гомбоева и еще 9 спортсменов вошли в состав сборной России на ЧМ по стрельбе из лука
21 августа, 06:29
22 российских лучника получили визы для участия в первенстве мира среди юниоров в Канаде
16 августа, 15:45
Ко всем новостям
Последние новости
Стрелковый союз России о приостановке аккредитации: «Программы развития нашего вида пять раз направлялись в Минспорта, что подтверждено документально»
26 марта 2022, 15:09
Россиянин Александр Ратнер избран главой Европейской стрелковой конфедерации
21 октября 2021, 19:12
Глава Европейской стрелковой конфедерации Владимир Лисин обвинил претендента на свой пост в предвыборных манипуляциях
15 октября 2021, 17:53
Олимпиада-2020. Екимов идет 10-м в квалификации скоростной стрельбы из пистолета с 25 м
1 августа 2021, 04:20
«Ставлю максимальные задачи – золото». Серебряный призер Токио-2020 в стрельбе Артем Черноусов о целях на следующую Олимпиаду
29 июля 2021, 20:59
Олимпиада-2020. Бацарашкина идет 4-й в квалификации стрельбы из пневматического пистолета с 25 м
29 июля 2021, 04:48
Светлана Хоркина: «После завершения Олимпиады торжественно поздравим наших медалистов со всеми почестями и с участием президента»
25 июля 2021, 10:21
Тренер российских лучниц: «В Рио-2016 мы были вторыми, сейчас опять вторыми. Есть к чему стремиться – к первому месту»
25 июля 2021, 09:59
Каменский о невыходе в финал: «Очень хорошая серия, не хватило совсем чуть-чуть. Наверное, воля случая»
25 июля 2021, 07:07
Мать Виталины Бацарашкиной: «Надеялась, что будет медаль, но не думала, что золото. Боялись, что могут сдать нервы»
25 июля 2021, 05:52