Антон Аристархов: «Атмосфера на чемпионате мира замечательная. Спортсмены других стран определенно рады нам»

Аристархов заявил, что иностранные спортсмены рады россиянам на ЧМ по стрельбе.

Бронзовый призер чемпионата мира по стрельбе-2025 в Каире Антон Аристархов рассказал об отношении иностранных спортсменов к россиянам.

«Атмосфера замечательная. Поскольку крайний международный старт перед большим перерывом был именно здесь, в Каире, присутствует некая ностальгия и теплые воспоминания.

Спортсмены других стран определенно рады нам, по многим нашим знакомым и мы скучали, поэтому атмосфера очень дружная», – рассказал Аристархов.