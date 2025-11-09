Антон Аристархов: «Атмосфера на чемпионате мира замечательная. Спортсмены других стран определенно рады нам»
Бронзовый призер чемпионата мира по стрельбе-2025 в Каире Антон Аристархов рассказал об отношении иностранных спортсменов к россиянам.
«Атмосфера замечательная. Поскольку крайний международный старт перед большим перерывом был именно здесь, в Каире, присутствует некая ностальгия и теплые воспоминания.
Спортсмены других стран определенно рады нам, по многим нашим знакомым и мы скучали, поэтому атмосфера очень дружная», – рассказал Аристархов.
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: ТАСС
