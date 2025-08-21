  • Спортс
  • Стрельба
  • Новости
  • Цырендоржиев, Махмудова, Гомбоева и еще 9 спортсменов вошли в состав сборной России на ЧМ по стрельбе из лука
0

Цырендоржиев, Махмудова, Гомбоева и еще 9 спортсменов вошли в состав сборной России на ЧМ по стрельбе из лука

12 спортсменов вошли в состав сборной России на ЧМ по стрельбе из лука.

«В заявку на чемпионат мира включены 12 российских спортсменов. До начала сентября мы можем вносить в нее изменения, если кто-то из спортсменов по каким-то объективным причинам не сможет участвовать в этом турнире», – рассказал главный тренер сборной России Владимир Ешеев.

В заявку вошли Баир Торгубаев, Буянто Цырендоржиев, Алдар Цыбикжапов, Ирина Дашинимаева, Нуринисо Махмудова и Светлана Гомбоева (все – классический лук), а также Артур Гареев, Даниил Косенков, Иван Жулин, Мария Димидюк, Арина Черкезова и Елизавета Махненко (Князева), которые выступают в блочном луке.

Чемпионат мира по стрельбе из лука пройдет с 5 по 12 сентября в южнокорейском Кванджу.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: ТАСС
Ирина Дашинимаева
Мария Димидюк
Баир Торгубаев
logoсборная России жен
Нуриниссо Махмудова
Елизавета Махненко
logoсборная России
logoстрельба из лука
Иван Жулин
Артур Гареев
чемпионат мира
Буянто Цырендоржиев
Даниил Косенков
Арина Черкезова
Алдар Цыбикжапов
Светлана Гомбоева
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Стрельба в Telegram
Материалы по теме
22 российских лучника получили визы для участия в первенстве мира среди юниоров в Канаде
16 августа, 15:45
А Россия и правда возвращается в спорте: до конца года еще 10+ ЧМ с нашими
3315 августа, 12:25
Россияне Косьмина, Пельменева и Семенихин победили на юниорском чемпионате Европы по стрельбе
15 августа, 17:37
Главные новости
22 российских лучника получили визы для участия в первенстве мира среди юниоров в Канаде
16 августа, 15:45
Россияне Косьмина, Пельменева и Семенихин победили на юниорском чемпионате Европы по стрельбе
15 августа, 17:37
Российские стрелки Семененко и Туруло взяли серебро в соло-ските на чемпионате Европы, Зайцева победила среди юниорок
29 июля, 18:00
Стрельба. Чемпионат Европы. Кузнецова и Семененко взяли золото в миксте в дисциплине скит
128 июля, 19:31
Глава Российской федерации стрельбы из лука Манханов выдвинут в исполнительный совет World Archery
4 июля, 06:39
Стрельба. Чемпионат Европы среди юниоров. Голубев и Тонких взяли золото в миксте в дисциплине скит
1 июля, 20:25
Стрельба. Чемпионат Европы среди юниоров. Сапоненко взял золото в трапе, Косьмина – серебро, Самофалова – бронзу
30 июня, 21:38
Россиянин Илья Марсов выиграл золото этапа Кубка мира в Мюнхене в стрельбе из винтовки с 10 м
12 июня, 13:25
Россиянин Илья Марсов завоевал серебро этапа Кубка мира в Мюнхене в стрельбе из винтовки с трех позиций
11 июня, 13:46
🥈 Российский лучник Буянто Цырендоржиев взял серебро на этапе Кубка мира
228 июня, 13:17
Ко всем новостям
Последние новости
Стрелковый союз России о приостановке аккредитации: «Программы развития нашего вида пять раз направлялись в Минспорта, что подтверждено документально»
26 марта 2022, 15:09
Россиянин Александр Ратнер избран главой Европейской стрелковой конфедерации
121 октября 2021, 19:12
Глава Европейской стрелковой конфедерации Владимир Лисин обвинил претендента на свой пост в предвыборных манипуляциях
15 октября 2021, 17:53
Олимпиада-2020. Екимов идет 10-м в квалификации скоростной стрельбы из пистолета с 25 м
11 августа 2021, 04:20
«Ставлю максимальные задачи – золото». Серебряный призер Токио-2020 в стрельбе Артем Черноусов о целях на следующую Олимпиаду
29 июля 2021, 20:59
Олимпиада-2020. Бацарашкина идет 4-й в квалификации стрельбы из пневматического пистолета с 25 м
129 июля 2021, 04:48
Светлана Хоркина: «После завершения Олимпиады торжественно поздравим наших медалистов со всеми почестями и с участием президента»
425 июля 2021, 10:21
Тренер российских лучниц: «В Рио-2016 мы были вторыми, сейчас опять вторыми. Есть к чему стремиться – к первому месту»
25 июля 2021, 09:59
Каменский о невыходе в финал: «Очень хорошая серия, не хватило совсем чуть-чуть. Наверное, воля случая»
25 июля 2021, 07:07
Мать Виталины Бацарашкиной: «Надеялась, что будет медаль, но не думала, что золото. Боялись, что могут сдать нервы»
425 июля 2021, 05:52