Цырендоржиев, Махмудова, Гомбоева и еще 9 спортсменов вошли в состав сборной России на ЧМ по стрельбе из лука

12 спортсменов вошли в состав сборной России на ЧМ по стрельбе из лука.

«В заявку на чемпионат мира включены 12 российских спортсменов. До начала сентября мы можем вносить в нее изменения, если кто-то из спортсменов по каким-то объективным причинам не сможет участвовать в этом турнире», – рассказал главный тренер сборной России Владимир Ешеев.

В заявку вошли Баир Торгубаев, Буянто Цырендоржиев , Алдар Цыбикжапов, Ирина Дашинимаева, Нуринисо Махмудова и Светлана Гомбоева (все – классический лук), а также Артур Гареев, Даниил Косенков, Иван Жулин, Мария Димидюк, Арина Черкезова и Елизавета Махненко (Князева), которые выступают в блочном луке.

Чемпионат мира по стрельбе из лука пройдет с 5 по 12 сентября в южнокорейском Кванджу.