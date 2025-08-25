  • Спортс
1

Российские лучники намерены вернуть деньги за авиабилеты после пропуска юниорского чемпионата мира

Российские лучники намерены вернуть деньги за авиабилеты после пропуска ЮЧМ.

Российские лучники пропустили юниорский чемпионат мира в Виннипеге из-за забастовки канадских авиаперевозчиков.

«Мы намерены возвращать деньги за неиспользованные билеты до Канады через агентство, которое занималось оформлением этих проездных документов. Билеты приобретались через ЦСП. Вряд ли получится вернуть деньги за сделанные понапрасну перелеты из Москвы до Дубая и Стамбула, но за совершенные не по нашей вине перелеты до Канады мы намерены вернуть затраченные средства», – сказал президент Российской федерации стрельбы из лука Зоригто Манханов.

Авиакомпания Air Canada ранее объявила о своем намерении компенсировать разумные расходы всем пострадавшим в период с 15 по 23 августа от забастовок пассажирам (отели, транспорт, питание).

«Однако эта мера едва ли может компенсировать масштаб потерь и разочарований. Российской федерации стрельбы из лука пришлось за свой счет организовывать обратный вывоз спортсменов из Дубая и Стамбула, оплачивать дополнительные ночи в отелях, не говоря про расходы на оформление виз, оказавшихся невостребованными.

Но самое главное и невосполнимое – ребята упустили возможность побороться за медали мирового первенства, к которому шли долгие годы упорных тренировок. Вся их подготовка и надежды были перечеркнуты ситуацией, абсолютно от них не зависящей.

Что касается участия наших спортсменов во взрослом чемпионате мира, который пройдет в Южной Корее в начале сентября, то команда вылетит туда заблаговременно, поэтому проблем таких не будет, думаю. Предварительным оформлением въездных виз в эту страну заниматься не нужно, там электронная регистрация», – добавил Манханов.

Фатальное невезение наших лучников: пропустили ЮЧМ из-за... забастовки в Канаде!

