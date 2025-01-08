Российская федерация стрельбы из лука должна заплатить по 700 франков за участие каждого спортсмена в чемпионате Европы

Российская федерация стрельбы из лука должна заплатить по 700 швейцарских франков за участие каждого спортсмена в чемпионате Европы в помещении.

Об этом сообщил президент федерации Владимир Ешеев. Турнир пройдет в турецком Самсуне с 19 по 23 февраля.

«Мы надеемся на допуск взрослых спортсменов на зимний чемпионат Европы. Мы отключены от электронной регистрации спортсменов, поэтому должны сначала отправить фамилии, которые организаторы должны проверить, а также заплатить по 700 швейцарских франков за каждого взрослого спортсмена.

Проверять их там не будут, но если обнаружится, что они в армии служат или в «Динамо», то будут дисквалифицированы», – сказал Ешеев.