Российская федерация стрельбы из лука должна заплатить по 700 франков за участие каждого спортсмена в чемпионате Европы
Российская федерация стрельбы из лука должна заплатить по 700 швейцарских франков за участие каждого спортсмена в чемпионате Европы в помещении.
Об этом сообщил президент федерации Владимир Ешеев. Турнир пройдет в турецком Самсуне с 19 по 23 февраля.
«Мы надеемся на допуск взрослых спортсменов на зимний чемпионат Европы. Мы отключены от электронной регистрации спортсменов, поэтому должны сначала отправить фамилии, которые организаторы должны проверить, а также заплатить по 700 швейцарских франков за каждого взрослого спортсмена.
Проверять их там не будут, но если обнаружится, что они в армии служат или в «Динамо», то будут дисквалифицированы», – сказал Ешеев.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
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