  • Чемпионат мира по стрельбе из лука-2025. Индия, Мексика и Нидерланды победили в командных турнирах, Казахстан – 3-й, Южная Корея осталась без наград
0

Мексика, Индия и Нидерланды выиграли командные турниры на ЧМ по стрельбе из лука.

Сегодня, 7 сентября, на чемпионате мира в Кванджу были разыграны первые три комплекта медалей – в блочном луке среди мужских, женских и смешанных команд.

Сборная Южной Кореи выиграла квалификацию в каждом из трех видов программы, но в плей-офф выбыла на стадиях 1/4 (микст и мужчины) и 1/8 финала (женщины). Они остались без командных наград в блочном луке впервые с 2013 года.

Позднее также пройдут командные турниры в классическом луке.

Россияне выступят только в индивидуальных соревнованиях в нейтральном статусе.

Чемпионат мира по стрельбе из лука

Кванджу, Южная Корея

Женщины, командный турнир, блочный лук

1. Мексика

2. США

3. Казахстан

Мужчины, командный турнир, блочный лук

1. Индия

2. Франция

3. Словения

Микст, командный турнир, блочный лук

1. Нидерланды

2. Индия

3. Мексика

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
