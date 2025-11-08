Аристархов о бронзе чемпионата мира: «Не прыгнул выше головы, показал средний для себя результат»

Стрелок Антон Аристархов, взявший бронзу ЧМ: показал средний для себя результат.

Россиянин Антон Аристархов высказался о бронзе в стрельбе из пистолета с 50 метров на чемпионате мира по пулевой стрельбе в Каире.

«В целом я доволен. Я, конечно, не прыгнул выше головы и, скорее, показал средний для себя результат. Для упражнения, в котором у меня мало стрелковой практики и какого-то стрелкового опыта, думаю, что результат приемлемый. Волнения не было, как и ожиданий от старта. Тут все те же лица среди участников», – сказал Аристархов.