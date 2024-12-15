Глава Российской федерации стрельбы из лука о международных стартах: «Взрослых будут допускать, кроме армейцев и динамовцев, а также будут проводиться расследования»

В Российской федерации стрельбы из лука рассказали об условиях допуска россиян.

Ранее стало известно о допуске к международным соревнованиям российских юниорских и молодежных команд.

«Взрослых будут допускать, кроме армейцев и динамовцев, а также будут проводиться расследования. Поэтому сейчас мы должны подать заявления по спортсменам, которые могут участвовать.

В принципе допуск есть, но есть формальная сторона в виде Международного олимпийского комитета, который написал свои рекомендации.

Но можно сказать, что наши спортсмены могут быть допущены, но для начала должны пройти расследования, официальное письмо по которым придет завтра», — рассказал президент Российской федерации стрельбы из лука Владимир Ешеев.