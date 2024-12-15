Глава Российской федерации стрельбы из лука о международных стартах: «Взрослых будут допускать, кроме армейцев и динамовцев, а также будут проводиться расследования»
В Российской федерации стрельбы из лука рассказали об условиях допуска россиян.
Ранее стало известно о допуске к международным соревнованиям российских юниорских и молодежных команд.
«Взрослых будут допускать, кроме армейцев и динамовцев, а также будут проводиться расследования. Поэтому сейчас мы должны подать заявления по спортсменам, которые могут участвовать.
В принципе допуск есть, но есть формальная сторона в виде Международного олимпийского комитета, который написал свои рекомендации.
Но можно сказать, что наши спортсмены могут быть допущены, но для начала должны пройти расследования, официальное письмо по которым придет завтра», — рассказал президент Российской федерации стрельбы из лука Владимир Ешеев.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спорт-Экспресс
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