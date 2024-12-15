Российские юниорские и молодежные команды допущены к международным соревнованиям по стрельбе из лука

Российские лучники до 21 года допущены до международных соревнований.

Об этом сообщил президент Российской федерации стрельбы из лука Владимир Ешеев.

«На исполкоме международной федерации стрельбы из лука (World Archery) было принято решение, что в соответствии с рекомендациями Международного олимпийского комитета наши юниорские, молодежные и кадетские команды с 2025 года официально допущены к участию в международных соревнованиях под нейтральным флагом.

По взрослым спортсменам вопрос решается, все пока на паузе», — рассказал Ешеев.