Умер олимпийский чемпион по стрельбе Евгений Петров.

Олимпийский чемпион по стрельбе Евгений Петров скончался на 88-м году жизни.

Об этом 18 ноября сообщил Стрелковый союз России, выразив соболезнования родным и близким бывшего спортсмена.

Петров – шестикратный чемпион мира и пятикратный чемпион Европы, трижды серебряный призер ЧМ. Также он пять раз побеждал на чемпионатах СССР.

Олимпийским чемпионом Петров стал в 1968 году в Мехико, взяв золото в ските. В этой же дисциплине он завоевал серебро на Играх-1972 в Мюнхене.

В 1976 и 1992 годах был тренером сборной на Олимпийских играх.