Тренер Бацарашкиной об Олимпиаде-2024: «Ни Виталина, ни я никуда не просились, потому что прекрасно понимали условия международной федерации»

Теги Олимпийская сборная России ISSF сборная России жен Париж-2024 Виталина Бацарашкина Наталья Кудрина Стрельба

Тренер Виталины Бацарашкиной объяснила слова о недопуске до Олимпиады.

Бацарашкина – двукратная олимпийская чемпионка по пулевой стрельбе. В мае ее тренер Наталья Кудрина сообщила, что критерии международной федерации (ISSF) лишают спортсменку возможности отобраться на Игры-2024 в Париже: «Виталина – офицер Росгвардии, так что перспектив пока у нас ноль».

«Ни Виталина, ни я никуда не просились, потому что прекрасно понимали условия, которые выставляет международная федерация. Если кто-то что-то неправильно понял, то оставьте свои домыслы при себе. Не надо дискредитировать спортсменку, тренера и объявлять их бог знает кем.

Некоторые думают, что мы хотели туда поехать, подали запрос, а нам отказали, но это не так», – отметила Кудрина.

Олимпийские игры пройдут с 26 июля по 11 августа. Там смогут выступить российские спортсмены, которые получат нейтральный статус и пройдут квалификацию.

 

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