Восемь россиян заявлены на чемпионат Европы по стендовой стрельбе в Италии

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Восемь российских спортсменов, имеющих нейтральный статус, заявлены на чемпионат Европы по стендовой стрельбе, который пройдет с 15 по 27 мая в итальянском Лонато.

Об этом свидетельствуют материалы Международной федерации спортивной стрельбы (ISSF), имеющиеся в распоряжении ТАСС.

На соревнованиях будут разыграны четыре олимпийских лицензии – по две в трапе и ските, у мужчин и женщин.

Среди россиян в заявку попали  Дарья Семьянова, Полина Бойко, Лада Денисова (все – трап), Арина Кузнецова, Анатолий Семененко и Дарья Туруло (все – скит). В юниорском турнире выступят Рамир Николаев (трап) и Арина Шарапова (скит).

 

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