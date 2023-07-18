Виталина Бацарашкина: «В Омской области проблемы со стрелковым спортом. Тир закрыт, мы сейчас как какие-то крысы, голуби – по подвалам, по чердакам сидим»

Виталина Бацарашкина рассказала об отсутствии мест для тренировок по стрельбе в Омске.

– Я не нашла ни одного большого интервью с вами после 2021 года. Вас беспокоит, что вы и остальные спортсмены из пулевой стрельбы интересны всем только раз в 4 года?

– У нас в Омской области некоторые проблемы со стрелковым спортом, потому что в данный момент тир ДОСААФ закрыт. Мы в нем не можем тренироваться, мы сейчас как какие-то крысы, голуби – по подвалам, по чердакам сидим в разных местах.

У нас никакой организованности. Разные тренеры в разных местах тренируют в регионе. Раньше более-менее все в одном месте находились, дети тренировались друг с другом от разных тренеров, и постоянно какое-то общение происходило.

Когда ты находишься, можно сказать, в большом количестве народа и при этом тренируешься, это лучше влияет на твою подготовку, потому как ты там стараешься сосредоточиться, если кто-то говорит где-то рядом, тебя это меньше сбивает. Сейчас все просто маленькими такими группами тренируются.

В Омске был 50-метровый тир – это для винтовки больше, для «бегущего кабана». Еще 25-метровый и 10-метровый для пневматики. В данный момент у нас есть только 25-метровый тир, достаточно маленький, и все остальное – 10 метров. А малокалиберное оружие – 4 пистолета, 2 из них мои личные. Больше нет ничего.

В Омске очень большие проблемы с тем, что нам обещали еще в 2016 году построить тир, но так ничего не произошло. Они все ищут инвесторов и так далее.

Но ладно новый тир, мы без старого не можем нормально тренироваться. Даже дети не могут тренироваться именно с малокалиберным оружием. Получается, мы выпадаем из олимпийского цикла.

Допустим, 1-2 человека, кроме меня, еще могут стрелять одновременно, например, но на соревнования не получится вывозить больше людей. Я в 12 лет начала стрелять из малокалиберного оружия, то есть сначала из пневматики стреляла, а потом подключилось малокалиберное.

А сейчас дети только из пневматики стреляют. И с патронами ситуация не лучше – их очень мало.

Поэтому вот то, что на нас мало внимания обращают, я даже не знаю... Ну, будут они на нас больше внимания обращать, а ситуация не изменится ведь, лучше не станет.

– Есть понимание, почему так плохо продвигаются дела со строительством нового тира?

– Из-за отсутствия инвесторов. Может быть, они как-то плохо ищут, может, не в тех местах, может быть, просто никто не соглашается, может быть, по условиям какие-то проблемы. Я не знаю, это точно не мое дело. Мы просто хотим, чтобы уже построили или восстановили тир, – сказала двукратная олимпийская чемпионка.