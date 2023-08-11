Анастасия Галашина: «Все уже понимают, что Олимпиада будет, а нас на ней – нет. Непонятно, к чему теперь идти, к чему стремиться»

Анастасия Галашина считает, что у российских стрелков мало шансов попасть на ОИ.

– Вы не скрывали в 2021 году, что дальше ваша цель – Олимпиада в Париже. С того момента все сильно поменялось. В нынешних обстоятельствах все еще мечтаете об Играх?

– На 10%. Но, я думаю, что все уже понимают: Олимпиада будет, а нас на ней – нет. Я не отчаиваюсь и продолжаю тренироваться, уверена, что будут какие-то альтернативные соревнования, уже есть об этом разговоры.

– Какие чувства были весной 2022-го во время массовых отстранений российских спортсменов от международных стартов?

– 25 февраля мы вылетали на Кубок мира в Каир, там тучи сгущались. Я еще успела, например, выступить, и один пистолетчик тоже. Мы взяли медали.

А потом нас вежливо попросили уехать оттуда. Уже тогда меня тщательно осматривали, чтобы не было ни флага, ни герба на церемонии награждения. Было неприятненько, грустно от этого всего.

– Расскажите о соревнованиях в России?

– Конкуренция в России сильная. Конкретно вот в моих упражнениях, в пневматической винтовке, ого-го какая конкуренция. Например, сейчас я на чемпионате России не пробилась в финал. Молодые наступают, у нас все хорошо в этом плане.

Что касается организации, я никогда не обращала на это внимание, потому что есть соревнования, ты должен выступить на них независимо от условий. Но проблемы в организации есть везде, даже за границей, это нормально.

Единственное, грустно, что мы – сборная России. Мы тренируемся для того, чтобы выступать на мировом уровне, а тут это забрали. Непривычно и непонятно теперь, к чему идти, к чему стремиться, – сказала серебряный призер Олимпиады-2020.