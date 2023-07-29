Глава Российской федерации стрельбы о допуске россиян: «Нас просят указать, получали ли спортсмены субсидии от государственных органов»

Теги стрельба из лука сборная России Владимир Ешеев сборная России жен Российская федерация стрельбы из лука World Archery ТАСС Стрельба

Российские лучники должны ответить на вопрос о господдержке для допуска на соревнования.

Об этом сообщил глава Российской федерации стрельбы из лука Владимир Ешеев.

«Нас просят предоставить персональные данные спортсменов и тренеров, однако мы не можем совершать трансграничные переводы документов, пока Роскомнадзор не даст соответствующего разрешения.

Нас просят указать работодателя, тренера, работодателя тренера, сообщить, служил ли спортсмен в армии. Мы сообщили, что списки сборной команды есть в открытом доступе – на сайте Минспорта, остальные данные мы предоставить не можем без решения Роскомнадзора.

Мы сообщили, какие спортсмены числятся в ЦСКА и «Динамо», но они еще потребовали указать, получали ли они субсидии от государственных органов или спортивных организаций», – сказал Ешеев. 

27 июля глава рабочей группы World Archery по допуску Йорг Брокамп сообщил, что спортсмены из России в 2023 году не выступят на соревнованиях даже в нейтральном статусе, так как организация не получила данные о спортсменах от российской стороны.

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1 комментарий

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Igor
Укажите, пока просят по хорошему
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