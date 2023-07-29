Глава Российской федерации стрельбы о допуске россиян: «Нас просят указать, получали ли спортсмены субсидии от государственных органов»

Российские лучники должны ответить на вопрос о господдержке для допуска на соревнования.

Об этом сообщил глава Российской федерации стрельбы из лука Владимир Ешеев.

«Нас просят предоставить персональные данные спортсменов и тренеров, однако мы не можем совершать трансграничные переводы документов, пока Роскомнадзор не даст соответствующего разрешения.

Нас просят указать работодателя, тренера, работодателя тренера, сообщить, служил ли спортсмен в армии. Мы сообщили, что списки сборной команды есть в открытом доступе – на сайте Минспорта, остальные данные мы предоставить не можем без решения Роскомнадзора.

Мы сообщили, какие спортсмены числятся в ЦСКА и «Динамо», но они еще потребовали указать, получали ли они субсидии от государственных органов или спортивных организаций», – сказал Ешеев.

27 июля глава рабочей группы World Archery по допуску Йорг Брокамп сообщил, что спортсмены из России в 2023 году не выступят на соревнованиях даже в нейтральном статусе, так как организация не получила данные о спортсменах от российской стороны.