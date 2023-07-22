Всемирная федерация стрельбы из лука на конгрессе рассмотрит вопрос возвращения россиян на соревнования

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World Archery на конгрессе рассмотрит вопрос возвращения российских спортсменов.

Конгресс организации пройдет в Берлине 27-28 июля. Ожидается, что представители России примут в нем участие. 

По словам главы российской федерации стрельбы из лука Владимира Ешеева, на конгрессе планируется обсудить вопрос создания комиссии, которая займется допуском россиян и белорусов на международные турниры. 

21 апреля стало известно, что Всемирная федерация стрельбы из лука готова допустить российских спортсменов в нейтральном статусе, если они смогут «доказать свою нейтральность в ходе проверки». 

Российские и белорусские лучники не выступят на чемпионате мира-2023, но сохраняют шансы отобраться на Олимпиаду в Париже на этапах Кубка мира и чемпионате Европы-2024.

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