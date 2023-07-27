Российских лучников не допустят до международных турниров в 2023 году

Всемирная федерация стрельбы из лука (World Archery) не разрешит российским и белорусским лучникам выступать на международных турнирах в 2023 году.

Об этом сообщил глава рабочей группы по допуску спортсменов России и Беларуси Йорг Брокамп.

«В мае мы отправили национальным федерациям критерии допуска и попросили прислать данные спортсменов и сопровождающего персонала, однако официального ответа из России до сих пор не получили.

Так что сейчас мы находимся на втором пункте, в то время как говорить о возможном участии спортсменов из России и Беларуси в нейтральном статусе можно только в тот момент, когда мы достигнем пятого пункта.

Вы лучше меня знаете международный календарь соревнований, так что можно сказать, что в 2023 году мы не увидим на них российских и белорусских спортсменов в связи с изложенной мной ситуацией», – сказал Брокамп на конгрессе World Archery.

По словам Брокампа, Российская федерация стрельбы из лука в единственном ответном письме уведомила, что работает «над снятием ограничений с поставщиков персональных данных». 16 июля международная федерация еще раз направила письмо с предложением согласиться на выдвинутые условия, но ответа предоставлено не было.