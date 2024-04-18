Россияне Жеребцова и Ушков включены в предварительный список участников отборочной олимпийской регаты

Двое россиян вошли в предварительный состав отборочной олимпийской регаты.

Организаторы квалификационной регаты «Последний шанс» включили российских яхтсменов Елизавету Жеребцову и Михаила Ушкова в предварительный список участников соревнований.

Жеребцова и Ушков – единственные российские яхтсмены, получившие нейтральный статус. Они выступают в олимпийском классе Nacra 17.

Отборочная олимпийская регата «Последний шанс» пройдет с 20 по 27 апреля во Франции в рамках соревнований Semaine Olympique Franсaise.