Россияне Жеребцова и Ушков включены в предварительный список участников отборочной олимпийской регаты

Теги Париж-2024 сборная России жен Елизавета Жеребцова Михаил Ушков Парусный спорт

Двое россиян вошли в предварительный состав отборочной олимпийской регаты.

Организаторы квалификационной регаты «Последний шанс» включили российских яхтсменов Елизавету Жеребцову и Михаила Ушкова в предварительный список участников соревнований.

Жеребцова и Ушков – единственные российские яхтсмены, получившие нейтральный статус. Они выступают в олимпийском классе Nacra 17.

Отборочная олимпийская регата «Последний шанс» пройдет с 20 по 27 апреля во Франции в рамках соревнований Semaine Olympique Franсaise.

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