Сила ветра и билайн проведут парусные фестивали в шести городах России

С июля по сентябрь в 6 городах России пройдут двухдневные парусные фестивали.

В этом сезоне Сила ветра и билайн объединились, чтобы вдохновить всех желающих на гонки под парусом. С июня по сентябрь впервые в шести городах России пройдет Кубок билайн в классе лодок SV20. Первый этап пройдет на парусной базе в Строгино 15 и 16 июля.

Кубок состоит из региональных этапов, которые организуют в Москве, Подмосковье, Нижнем Новгороде, Владивостоке, Ярославле и Геленджике. Каждый этап регаты — двухдневный парусный фестиваль с активностями как на воде, так и на суше. В субботу и воскресенье состоятся зачетные гонки, по итогам которых наградят три лучших экипажа. Команду, которая займет первое место, отправят на завершающий этап кубка в Москву, который пройдет на базе Силы ветра в Строгино. Лучший экипаж по итогам финала станет победителем Кубка билайн и отправится на гоночную практику в рамках серии международных регат Winter Trophy Marmaris International Yacht Club.

В рамках события в каждом городе появятся яркие паруса с изображением апперов – пчелы Бази, дракона Юнга, кота Пуша, робота Пинга и панды Тапы, каждый из которых обладает своей уникальной суперспособностью. Они помогают клиентам компании легко и просто ориентироваться в выборе услуг связи, подключать себе только необходимые сервисы по выгодной цене. Гонки пройдут на яхтах собственного производства Силы ветра класса SV20, оснащенных генакером, стакселем и гротом и рассчитанных на команду из 4 человек и инструктора, который проведет короткий брифинг перед началом и сопровождает команду во время гонки. Опыт и специальная экипировка не требуются.

Для тех, кто пришел поддержать участников, придумали береговую программу: мастер-классы по морским узлам и корабликам из бумаги, гонки на игрушечных яхтах, лекции от капитанов, пинг-понг и петанк, фотозону и даже зону наблюдения за соревнованиями на причале, в которой установят специальные уличные бинокли.

Узнать подробнее и стать участником Кубка билайн можно по ссылке.