Россиянка Татьяна Ермакова переизбрана в совет Международной федерации парусного спорта

Россиянка Ермакова переизбрана в совет Международной федерации парусного спорта.

«В World Sailing подтвердили, что Татьяна Ермакова продолжит представлять в совете международной федерации ряд национальных организаций, входящих в группу Н.

Она как председатель этой группы была переизбрана на следующие четыре года. В группу Н, кроме России, входят Грузия, Армения, Азербайджан, Киргизия и Казахстан», – рассказал исполнительный директор Всероссийской федерации парусного спорта (ВФПС) Павел Соболев.

С 4 по 9 ноября в Сингапуре проходила ежегодная конференция Международной федерации парусного спорта, в заключительный день которой состоялись выборы нового руководства организации.

Всероссийская федерация парусного спорта выдвинула в комитеты и комиссии World Sailing Ермакову, вице-президента ВФПС Сергея Алексеева, заместителя исполнительного директора федерации по международной деятельности Яну Добжицкую и судью Наталью Чубенко.

«Новый состав комитетов будет утверждаться президентом и президиумом в течение ближайших полутора месяцев», – отметил Соболев.