Россиянка Мария Полтанова выиграла Международную александрийскую регату

Россиянка Мария Полтанова выиграла Международную александрийскую регату.

Соревнования проходили в Египте. Российские спортсмены выступали под своим флагом.

Полтанова выступала в классе «оптимист». Второе место заняли представители Египта Хассан Амр-Расул и Махмуд Ахмед Кандиль.

В классе «лазер-радиал» еще одна россиянка Анна Быкова заняла 13-ю позицию.

