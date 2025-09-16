Россиянка Мария Полтанова выиграла Международную александрийскую регату
Россиянка Мария Полтанова выиграла Международную александрийскую регату.
Соревнования проходили в Египте. Российские спортсмены выступали под своим флагом.
Полтанова выступала в классе «оптимист». Второе место заняли представители Египта Хассан Амр-Расул и Махмуд Ахмед Кандиль.
В классе «лазер-радиал» еще одна россиянка Анна Быкова заняла 13-ю позицию.
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: ТАСС
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости