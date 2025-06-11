Билайн и «Сила ветра» проведут Кубок по парусному спорту в 7 городах России

С июня по сентябрь Билайн и парусная школа «Сила ветра» проведут Кубок Билайна — серию парусных регат в классе лодок SV20. Соревнования пройдут в семи городах России: Сочи, Берёзки (Москва), Владивосток, Казань, Нижний Новгород, Ярославль, Санкт-Петербург и Москва.

Регаты соберут экипажи из 3–5 человек, среди которых — как любители, так и профессионалы. Победители региональных этапов встретятся в финале в Москве, а абсолютный чемпион отправится представлять Россию на международной серии Marmaris Winter Trophy в Турции — с полной поддержкой организаторов.

Каждый этап — это двухдневный фестиваль на воде и на берегу. Программа включает гоночные заезды на яхтах SV20 собственного производства, воркшопы, квизы, паблик-токи и арт-активности, фотозоны, диджей-сеты, глиттер-бары и мерч. Для зрителей будет организована специальная чилл-зона от Билайна.

Первый этап состоится 14–15 июня в Сочи. В программе: паблик-ток с музыкальным журналистом, автором канала «БРОКЕН ДЭНС» Колей Редькиным, встреча со шкипером и соосновательницей SETTERS AGENCY Ксенией Жаворонок, творческий воркшоп от создателя бренда COSMI, квиз, игра-нетворкинг и диджей-сет от Коли Редькина. Все дни на базе будет работать чилл-зона Билайна, где можно отдохнуть, зарядить телефон и сделать фото на специальной зоне.

Регистрация на участие и подробности — по ссылке на сайте проекта.