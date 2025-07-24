0

World Sailing допустила российских спортсменов до участия в турнирах в нейтральном статусе

World Sailing допустила российских атлетов до турниров в нейтральном статусе.

«Международная федерация парусного спорта одобрила политику нейтралитета в отношении российских и белорусских спортсменов, персонала спортсменов и судей по парусному спорту.

После обсуждения на заседании совета в мае 2025 года вопрос политики нейтралитета был отложен до заседания совета в июле. Данное решение должно быть принято советом, что соответствует ранее утвержденной процедуре сложного вопроса временных санкций в отношении участия российских и белорусских спортсменов в парусном спорте.

На заседании 30 июня 2025 года правление тщательно рассмотрело замечания и предложения российских и белорусских национальных федераций парусного спорта и предложило в соответствии с текущими рекомендациями МОК разрешить российским и белорусским спортсменам, персоналу спортсменов и судьям участвовать в соревнованиях в нейтральном статусе», – сообщили во Всероссийской федерации парусного спорта (ВФПС).

В федерации уточнили, что эта политика касается всех обладателей паспортов России и Республики Беларусь, включая лиц младше 18 лет. Получившие отказ в предоставлении нейтрального статуса имеют право обжаловать это решение в дисциплинарном трибунале World Sailing, а потом и в Спортивном арбитражном суде.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: ТАСС
сборная России
ВФПС (Всероссийская Федерация Парусного Спорта)
сборная России жен
World Sailing (ISAF)
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Парусный спорт в Telegram
Материалы по теме
Международная федерация парусного спорта будет допускать российских спортсменов к турнирам в нейтральном статусе
20 мая, 07:36
Международная федерация парусного спорта продлила отстранение россиян до начала мая
152 апреля, 06:49
Россиянка Татьяна Ермакова переизбрана в совет Международной федерации парусного спорта
16 ноября 2024, 06:46
Главные новости
Международная федерация парусного спорта будет допускать российских спортсменов к турнирам в нейтральном статусе
20 мая, 07:36
Международная федерация парусного спорта продлила отстранение россиян до начала мая
152 апреля, 06:49
Глава USADA обвинил РУСАДА в искусственном завышении статистики тестирований на допинг
5820 ноября 2024, 11:22
Россиянка Татьяна Ермакова переизбрана в совет Международной федерации парусного спорта
16 ноября 2024, 06:46
Олимпиада-2024. Парусный спорт. Австрийцы Вадлау и Мэр, итальянцы Тита и Банти взяли золото в микстах, британка Олдридж – в кайте
8 августа 2024, 17:48
Олимпиада-2024. Парусный спорт. Нидерландка Бауместер и австралиец Уирн взяли золото
7 августа 2024, 14:42
Олимпиада-2024. Парусный спорт. Итальянка Маджетти и израильтянин Ревени взяли золото в виндсерфинге
23 августа 2024, 13:20
Олимпиада-2024. Парусный спорт. Нидерланды и Испания взяли золото в классе скиф
12 августа 2024, 12:36
Соревнования по парусному спорту в классе «скиф» на Олимпиаде-2024 перенесли на 2 августа из-за недостатка ветра
41 августа 2024, 16:56
Глава Всероссийской федерации парусного спорта о нейтральном статусе: «Пройти все проверки, платить за них самим — это самоунижение»
120 июля 2024, 06:29
Ко всем новостям
Последние новости
Билайн и «Сила ветра» проведут Кубок по парусному спорту в 7 городах России
11 июня, 10:36Фото
В Ярославле пройдут экстремальные парусные гонки Runduk Foiling Cup
26 мая, 14:29Фото
Сила ветра и билайн проведут парусные фестивали в шести городах России
12 июля 2023, 18:05
Россиянку Татьяну Ермакову исключили из совета Международной федерации парусного спорта
131 мая 2022, 17:38
17-летняя участница Олимпиады в Токио в парусном спорте погибла на тренировке
11 апреля 2022, 09:48
«Сила ветра» проведет в Сочи парусный лагерь
4 апреля 2022, 10:51Друзья сайта
В Геленджике пройдут международные соревнования по вейксерфингу
13 октября 2021, 15:51Друзья сайта
Главный тренер сборной России Наталья Иванова: «Хочется повысить уровень парусного спорта в нашей стране. Последние 20 лет ничего не меняется»
14 августа 2021, 07:23
Олимпиада-2020. Парусный спорт. Созыкин и Грибанов не попали в медальную гонку в классе 470
3 августа 2021, 06:23
Олимпиада-2020. Парусный спорт. Аскеров идет 19-м после 12 гонок в классе RS:X
29 июля 2021, 09:03