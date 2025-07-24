World Sailing допустила российских спортсменов до участия в турнирах в нейтральном статусе

World Sailing допустила российских атлетов до турниров в нейтральном статусе.

«Международная федерация парусного спорта одобрила политику нейтралитета в отношении российских и белорусских спортсменов, персонала спортсменов и судей по парусному спорту.

После обсуждения на заседании совета в мае 2025 года вопрос политики нейтралитета был отложен до заседания совета в июле. Данное решение должно быть принято советом, что соответствует ранее утвержденной процедуре сложного вопроса временных санкций в отношении участия российских и белорусских спортсменов в парусном спорте.

На заседании 30 июня 2025 года правление тщательно рассмотрело замечания и предложения российских и белорусских национальных федераций парусного спорта и предложило в соответствии с текущими рекомендациями МОК разрешить российским и белорусским спортсменам, персоналу спортсменов и судьям участвовать в соревнованиях в нейтральном статусе», – сообщили во Всероссийской федерации парусного спорта (ВФПС).

В федерации уточнили, что эта политика касается всех обладателей паспортов России и Республики Беларусь, включая лиц младше 18 лет. Получившие отказ в предоставлении нейтрального статуса имеют право обжаловать это решение в дисциплинарном трибунале World Sailing , а потом и в Спортивном арбитражном суде.