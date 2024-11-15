С 27 мая по 1 июня 2025 года в центре Ярославля впервые состоится Runduk Foiling Cup – экстремальная регата на суперскоростных яхтах класса 69F. За счет подводных крыльев эти лодки способны подниматься над водой и молниеносно разгоняться до сверхвысоких скоростей – более 30 узлов.

Гонки приурочены к празднованию Дня города и объединят на акватории Волги известных спортсменов со всей России.

Управление сверхскоростными лодками 69F требует особого мастерства. В регате принимают участие команды, полностью состоящие из профессиональных спортсменов, победителей и призеров российских и международных соревнований. Среди них:

– Игорь Лисовенко, двукратный участник Олимпийских игр, чемпион Европы

– Константин Беспутин, трехкратный чемпион мира, двукратный чемпион Европы;

– Антон Сергеев, четырехкратный чемпион мира, победитель и призер чемпионатов России;

– Егор Терпигорев, ярославский спортсмен, идеолог проведения гонок в Ярославле, четырехкратный чемпион России, многократный призер международных регат;

– Михаил и Максим Шереметьевы, двукратные участники Олимпийских игр, и другие яхтсмены.

Расписание Runduk Foiling Cup

27 мая, 11.00: пресс-конференция адресу: Волжская набережная, 23

28 мая, 12.00 – 16.00: тренировочные гонки

29 мая – 1 июня: гонки Runduk Foiling Cup в акватории реки Волга

31 мая, 12.00 – 15.00: регата «Кубок Ярославля в классе лодок 69F»

Ежедневно с 28 мая по 1 июня c 9.00 до 18.00 работает гоночная деревня по адресу: пляж «Ярославская коса», Тверицкая наб, в районе дома 82А.

Совместно с ярославским художником Александром Гарусовым и объединением уличных художников UNICK под руководством Анатолия Байкова создан уникальный арт-объект – традиционный изразец с карбоновой лодкой, а также мерч с изображением медведя и князя на лодке 69F.

Шлемы гонщиков и лодки вручную разрисованы четырьмя современными российскими художниками: Людмилой Барониной (зеленая лодка), Валерием Чтаком (синяя лодка), Степаном Красновым (белая лодка), Миша Most (розовая лодка).

Гонки можно наблюдать в прямом эфире. Ссылка на прямой эфир будет опубликована в телеграм-канале «Рундук Рейсинг».

Автор фото: Андрей Шереметьев