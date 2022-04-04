«Сила ветра» проведет в Сочи парусный лагерь

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«Сила ветра» проведет пятидневный парусный лагерь на базе в морском порту Сочи.

В программу включены практические занятия, гонки, лекции, вечеринки и просмотры фильмов о яхтинге. Лагерь рассчитан как на новичков, так и на опытных яхтсменов. 

С 18 по 22 апреля в центральном морском порту Сочи «Сила ветра» проведет парусный лагерь, в котором соберутся 20 команд как начинающих, так и опытных яхтсменов. 

Основная часть программы – практические занятия в море. Тренировки рассчитаны на команду из 4 человек и будут проходить на гоночных яхтах Elan 210. Они оснащены стакселем, гротом и генакером и подходят условиям прибрежного плавания с морской волной.

Все парусные тренировки проходят в сопровождении инструкторов, которые проводят вводный инструктаж на берегу, сопровождают на лодке во время занятия, а после проводят разбор ошибок. В завершение все команды станут участниками гонки, в которой выберут трех победителей. 

Помимо практики, на протяжении пяти дней участники смогут попробовать свои силы в гонках, послушать лекции о парусной теории, отдохнуть за просмотром тематических фильмов и повеселиться на вечеринке. 

Стоимость лагеря – 28 000 рублей. Записаться в лагерь «Силы ветра» в Сочи можно по ссылке.

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