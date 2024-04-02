Российские яхтсмены Жеребцова и Ушков получили нейтральный статус и примут участие в олимпийском отборе

Российские яхтсмены Жеребцова и Ушков примут участие в отборе на Олимпиаду.

Елизавета Жеребцова и Михаил Ушков выступят в регате «Последний шанс» с 20 по 28 апреля.

Как отмечает «Спорт-Экспресс», благодаря нахождению за рубежом и тренировкам с иностранными специалистами Жеребцова и Ушков смогли получить нейтральный статус от Международной федерации парусного спорта.

игры пройдут с 26 июля по 11 августа. Международный олимпийский комитет (МОК) допускает к ним российских спортсменов, прошедших отбор, в нейтральном статусе при соблюдении строгих условий.