Российские яхтсмены Жеребцова и Ушков получили нейтральный статус и примут участие в олимпийском отборе

Теги сборная России Париж-2024 сборная России жен Елизавета Жеребцова Михаил Ушков Парусный спорт

Российские яхтсмены Жеребцова и Ушков примут участие в отборе на Олимпиаду.

Елизавета Жеребцова и Михаил Ушков выступят в регате «Последний шанс» с 20 по 28 апреля. 

Как отмечает «Спорт-Экспресс», благодаря нахождению за рубежом и тренировкам с иностранными специалистами Жеребцова и Ушков смогли получить нейтральный статус от Международной федерации парусного спорта. 

Олимпийские игры пройдут с 26 июля по 11 августа. Международный олимпийский комитет (МОК) допускает к ним российских спортсменов, прошедших отбор, в нейтральном статусе при соблюдении строгих условий.

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