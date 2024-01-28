Тренер сборной России по парусному спорту: «Пока только три спортсмена заявили о намерении получить нейтральный статус»

Тренер рассказала, будут ли российские яхтсмены участвовать в отборе на Игры-2024.

Международная федерация парусного спорта (World Sailing) допустила россиян и белорусов к квалификации Олимпиады-2024 в качестве нейтральных атлетов.

Квалификационным соревнованием является регата «Последний шанс», которая пройдет во французском Йере с 20 по 27 апреля.

«Решение World Sailing не было неожиданным. Во многих федерациях это произошло намного раньше. Критерии допуска уже известны и похожи на те, которые выставляли другие спортивные федерации.

Возможность получить нейтральный статус есть у многих яхтсменов сборной России, но решение за ними. Пока только три спортсмена заявили о намерении получить нейтральный статус и поехать на турнир «Последний шанс».

Думаю, единицы смогут в итоге получить нейтральный статус и поехать в Йер. Как показали истории в других видах спорта, после допуска предстоит пройти еще несколько стадий.

Относительно олимпийских перспектив трудно говорить. Могу только сказать, что у нас есть спортсмены, способные завоевать лицензии, но будут ли они участвовать в Играх – покажет время», – сказала Наталья Иванова.