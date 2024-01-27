Глава ВФПС: «Только узнали, что наших спортсменов допустили до отборочных соревнований. Рассмотрим условия допуска и примем решение»

Федерация парусного спорта России изучит критерии допуска к отбору на ОИ-2024.

Об этом сообщил президент ВФПС Сергей Джиенбаев.

Ранее World Sailing (Международная федерация парусного спорта) объявила, что допускает российских спортсменов к олимпийской квалификации. Они смогут подать заявку на нейтральный статус и в случае, если ее одобрят, выступить на отборочных стартах.

«Мы только вчера узнали о том, что наших спортсменов допустили до отборочных соревнований. Пока находимся на регате в Сочи и подробно не изучили условия допуска, но мы их обязательно рассмотрим.

На следующей неделе мы соберемся на исполкоме и там, скорее всего, примем решение», – сказал Джиенбаев.