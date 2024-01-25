Международная федерация парусного спорта допустила российских и белорусских спортсменов к олимпийской квалификации

Теги сборная России World Sailing (ISAF) Париж-2024 сборная России жен Парусный спорт

World Sailing допустила россиян и белорусов к квалификации Олимпиады-2024.

«Спортсменам, которые соответствуют необходимым критериям отбора, будет разрешено участвовать в качестве нейтральных атлетов в Олимпийских играх-2024, начиная с квалификационного соревнования – регаты «Последний шанс», которая пройдет 20-27 апреля, и заканчивая олимпийской регатой в Марселе. 

О процессе подачи заявки на нейтральный статус мы сообщим дополнительно. Критерии отбора будут включать все условия Международного олимпийского комитета (МОК)», – говорится в заявлении Международной федерации парусного спорта (World Sailing).  

Российские и белорусские спортсмены отстранены от соревнований под эгидой World Sailing с 1 марта 2022 года. 24 мая 2023 года федерация продлила отстранение. 

Отмечается, что к соревнованиям вне олимпийской квалификации россиян и белорусов пока не допускают. 22 февраля World Sailing рассмотрит вопрос их возвращения к стартам.  

Регата «Последний шанс» пройдет в апреле во французском Йере. Там выступят спортсмены, которые еще не квалифицировались на Олимпиаду.

1 комментарий
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Кто-то из них вообще нейтральный статус получал?
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