Международная федерация парусного спорта допустила российских и белорусских спортсменов к олимпийской квалификации

World Sailing допустила россиян и белорусов к квалификации Олимпиады-2024.

«Спортсменам, которые соответствуют необходимым критериям отбора, будет разрешено участвовать в качестве нейтральных атлетов в Олимпийских играх-2024, начиная с квалификационного соревнования – регаты «Последний шанс», которая пройдет 20-27 апреля, и заканчивая олимпийской регатой в Марселе.

О процессе подачи заявки на нейтральный статус мы сообщим дополнительно. Критерии отбора будут включать все условия Международного олимпийского комитета (МОК)», – говорится в заявлении Международной федерации парусного спорта (World Sailing).

Российские и белорусские спортсмены отстранены от соревнований под эгидой World Sailing с 1 марта 2022 года. 24 мая 2023 года федерация продлила отстранение.

Отмечается, что к соревнованиям вне олимпийской квалификации россиян и белорусов пока не допускают. 22 февраля World Sailing рассмотрит вопрос их возвращения к стартам.

Регата «Последний шанс» пройдет в апреле во французском Йере. Там выступят спортсмены, которые еще не квалифицировались на Олимпиаду.