Международная федерация парусного спорта может допустить россиян к соревнованиям в апреле 2024 года

Международная федерация парусного спорта (World Sailing) продлила недопуск россиян и белорусов к соревнованиям под своей эгидой.

Правление организации заявило, что обстоятельства, которые привели к отстранению спортсменов, существенным образом не изменились. 1 марта 2022 года World Sailing ввела санкции из-за конфликта на Украине.

Однако отмечается, что World Sailing нацелена на возвращение россиян и белорусов в апреле 2024 года в нейтральном статусе, при этом спортсмены могут участвовать в квалификационных стартах к Олимпиаде-2024 в Париже.