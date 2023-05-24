Международная федерация парусного спорта может допустить россиян к соревнованиям в апреле 2024 года

Теги Олимпийская сборная России сборная России World Sailing (ISAF) Париж-2024 Парусный спорт

Международная федерация парусного спорта (World Sailing) продлила недопуск россиян и белорусов к соревнованиям под своей эгидой.

Правление организации заявило, что обстоятельства, которые привели к отстранению спортсменов, существенным образом не изменились. 1 марта 2022 года World Sailing ввела санкции из-за конфликта на Украине.

Однако отмечается, что World Sailing нацелена на возвращение россиян и белорусов в апреле 2024 года в нейтральном статусе, при этом спортсмены могут участвовать в квалификационных стартах к Олимпиаде-2024 в Париже.

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3 комментария

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Bashibuzuck
Все на Никольскую😁
+2
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+2
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Pasa Muromcev
А может не допустить.
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Евгений Соболев
Федерация допустит.. Визы ни кто не даст..
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