Вице‑президент МОК Мианг оштрафован за вмешательство в выборы главы Международной федерации парусного спорта

Вице‑президент Международного олимпийского комитета (МОК) сингапурец Нг Сер Мианг признан виновным по делу о вмешательстве в выборы главы Международной федерации парусного спорта (World Sailing) в 2020 году.

Как сообщает Inside the Games, президентом организации был избран китаец Ли Цюаньхай. Его соперником был датчанин Ким Андерсен, который на тот момент возглавлял World Sailing и подал жалобу на Мианга, обвинив в нарушении этического кодекса.

Андерсен утверждал, что Мианг активно пытался сместить его с занимаемой должности. Независимая комиссия рассматривала дело в течение двух лет и признала нарушения со стороны Мианга, а также швейцарца Дитера Нойперта, который в то время был исполняющим обязанности главы комиссии World Sailing по этике, куда входил и Мианг.

Мианг и Нойперт получили официальное предупреждение и были оштрафованы на 1000 евро.