Фраиндт о дебюте в Топ-14: «Игра чувствуется на таком уровне просто потрясающе. Болельщиков тысяч 20, порой даже закладывало уши»

Российский регбист Кирилл Фраиндт рассказал о дебюте за «Ла-Рошель» во французском Топ-14.

– Как в целом обжились во Франции? Где живете, как с языковым барьером?

– Все в порядке. Живу не в резиденции клуба, а в отдельном доме еще с двумя игроками – французом и регбистом из ЮАР. Дом большой, живем все вместе, уютно, готовим еду, никаких проблем нет.

С языковым барьером есть небольшие неполадки, я нахожусь здесь всего 4 месяца и коммуницирую на английском языке. По-французски могу говорить только понемногу и объясняться лишь какими-то простыми фразами.

– Чувствуете ли доверие от тренерского штаба? В чем оно провляется? Все же уже успели дебютировать и в семерке, и в молодежке и в Топ-14

– Доверие тренерского штаба, конечно, чувствуется. Не знаю, как в других командах, но у нас тренерский штаб – это все люди с большими именами, все опытные специалисты. Они выполняют свою работу очень качественно, везде подсказывают и объясняют, независимо от того, правильно ты что-то сделал или нет, всегда подбадривают.

Да, я уже успел сыграть в трех командах, но все же тренерский штаб везде разный – и в команде по «семерке», и в молодежной команде и в основе, но каждый делает свою работу на максимум. Мне это очень нравится!

– Какие первые впечатления, когда узнали, что попали в заявку на матч чемпионата Франции? Как готовились, был ли мандраж?

– Я уже попадал в расширенную заявку до этого матча на игру с «Кастром». Мог сыграть в основе, но как итог оказался двадцать четвертым. На эту неделю получилось также. Вернулись сборники, и я попал в список 23-х. Готовился к матчу как всегда, перед каждой игрой у меня есть свои ритуалы, которые я соблюдаю. Мандража никакого не было, просто хотел показать все, что умею.

– Опишите свои впечатления от игры против «По». С самого начала все складывалось непросто…

– Игра действительно была очень непростая. Я очень удивился красной карточке на 30-й секунде. Затем уже перед моим выходом на 50-й минуте удалили еще и нашего тренера, что меня сильно удивило.

Могли и выиграть это матч, если бы действовали в равных составах с самого начала. Мне отрадно, что тренерский штаб мне доверился и выпустил меня в такой тяжелой игре. Это определенный показатель, и я очень рад, что не подвел команду ни в каком аспекте.

– Как почувствовалась игра на таком уровне? И что говорил тренерский штаб?

– Игра чувствуется на таком уровне просто потрясающе. На стадионе, по ощущениям, было тысяч 20 болельщиков, может быть, даже больше. Очень хорошая публика у «По», очень большой стадион. Порой даже закладывало уши, когда разминался и был на скамейке запасных. Слова тренерского штаба уже не помню, все было в моменте. Но точно эти слова были мотивационными, – рассказал Фраиндт.

