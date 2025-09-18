0

Команда МГУСиТ выступит на турнире по пляжному регби на Сейшельских островах

Команда МГУСиТ выступит на турнире по пляжному регби на Сейшельских островах.

Групповой этап Tropical 5s Beach Rugby Tournament пройдет 20 сентября. В одной группе с россиянами сыграют Seychelles Men’s, Johannes Marlins и Black Parrots.

Состав МГУСиТ: Ян Баженов, Артем Вдовин, Артем Карин, Даниил Козлов, Вадим Кротов, Дмитрий Муравьев, Игнатий Некрасов, Егор Никитин, Сергей Толмачев, Александр Шаипкин.

Главный тренер – Сергей Лыско.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Федерация регби России
МГУСиТ
Tropical 5s Beach Rugby Tournament
пляжное регби
Сергей Лыско
Александр Шаипкин
