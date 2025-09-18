Команда МГУСиТ выступит на турнире по пляжному регби на Сейшельских островах.

Групповой этап Tropical 5s Beach Rugby Tournament пройдет 20 сентября. В одной группе с россиянами сыграют Seychelles Men’s, Johannes Marlins и Black Parrots. Состав МГУСиТ: Ян Баженов, Артем Вдовин, Артем Карин, Даниил Козлов, Вадим Кротов, Дмитрий Муравьев, Игнатий Некрасов, Егор Никитин, Сергей Толмачев, Александр Шаипкин. Главный тренер – Сергей Лыско.