Александр Первухин: «К судейству было много вопросов. Скорее всего, будем писать определенную жалобу»

Первухин недоволен судейством в матче «Стрелы-Ак Барс» и «Енисея-СТМ».

«Енисей» обыграл «Стрелу » в 13-м туре PARI чемпионата России со счетом 21:13 (3:13).

«Получилось главное – выиграть. В очередной раз взяли «регулярку», не помню уже какой год подряд. В финальной части вернем регби в Красноярск, наши зрители этого заслужили.

По игре первый тайм вызвал много вопросов. Честно говоря, и к судейству было много вопросов, столько неоднозначных случаев, в том числе и с назначаемой схваткой. Скорее всего, будем писать сегодня определенную жалобу по качеству судейства.

Во втором тайме все было по-другому. У нас была более выгодная позиция перед началом этой игры – все же мы не вышли в финал PARI Кубка России по регби, а Казань вышла. Мы имели время подготовиться к этой игре, а вот у «Стрелы-Ак Барс» главной заботой была возможность отдохнуть два-три дня. Мы реально рассчитывали на это, оно и сказалось во втором тайме. Мы были свежее и продуктивнее.

Регби – такой вид спорта, что когда нет мяча от статики, значит, играть нечем. Первые двадцать минут игра была равной, даже с большим нашим позиционным преимуществом. Играли на территории, не могли реализовать, потеряли несколько мячей, но преимущество все равно было большое. Оно должно было воплотиться в очки, но мы провалили концовку первого тайма.

После перерыва вернули мяч, стали играть более плотнее, компактнее, пользуясь услугами наших мощных четвертных и нападающих. Начали находить бреши в обороне. Казань в первом тайме сыграла практически без штрафных, но устала во втором тайме и много нарушала, чем мы и воспользовались.

Матч был специфическим – нужно было просто выигрывать, безо всяких бонусов. «Енисей-СТМ » выполнил задачу. В финальной части мы будем иметь преимущество своего поля», – рассказал главный тренер «Енисея-СТМ» Александр Первухин .

