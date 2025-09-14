Юрий Кушнарев: «Счет был комфортным, но почему-то наши лидеры решили, что можно совершать глупые ошибки и удаляться»

Кушнарев остался недоволен игрой «Динамо» в матче с «Локомотивом».

Команды сыграли вничью – 36:36, хотя «Динамо» вело после первого периода 22:8.

«Мы сыграли 60 минут в отличное регби, оно было эффективным, сделали достаточно хороший отрыв. Счет на табло был комфортным, но почему-то наши лидеры решили, что можно совершать глупые ошибки и удаляться. Мы получили три желтые карточки, и это никак не помогло нам против команды, которая любит играть широко.

«Локомотив» показал отличное регби, не потерял ни одного мяча, так хорошо контролировал всю атаку и был на высоте! Ничья нас, конечно, устраивала. Хотелось преодолеть все же эту планку в виде «Локомотива » и победить их дома. Результат в любом случае есть, мы попали в плей-офф.

Да, проблемы с дисциплиной преследуют нас весь сезон. Мы иногда уступаем или проигрываем матчи в концовках. Посмотрим, с кем будем играть в плей-офф и уже выберем стратегию на заключительный матч «регулярки» в Красноярске, каким составом туда отправимся.

Мотивация у нас есть всегда. Но вот опыт игры в таких матчах есть не у всех регбистов в поле, особенно, у тех, кто выходит на замену. Но у меня большие вопросы к игрокам, которые занимают ключевые позиции девятого и десятого номера. Они должны играть правильно, где-то бить ногой, где-то, наоборот, нет.

Во втором тайме у нас случился определенный конфуз. Да, Фуше играл в отличное регби в первом тайме, но в ключевые моменты, когда мы должны были держать матч под контролем, мы его упустили. За это все же отвечает линия полузащиты.

Почему поменяли Барона? Он перешел на эмоции, нам же нужно было спокойствие. Чекалин отлично передвигается по полю, и на 70-й минуте нам нужны были свежие ноги», – рассказал главный тренер «Динамо» Юрий Кушнарев .

Трансляция регби на Спортсе’‘: «Динамо» – «Локомотив»