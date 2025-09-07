  • Спортс
  • Регби
  • Новости
  • Роберт Сутидзе о Финале Кубка России: «Даже не думал, что сегодня будет такая битва»
1

Роберт Сутидзе о Финале Кубка России: «Даже не думал, что сегодня будет такая битва»

Роберт Сутидзе оценил победу «Стрелы-Ак Барс» в Финале Кубка России по регби.

Казанская команда победила со счетом 13:7.

«Действительно очень тяжелый матч. Обе команды старались, выкладывались по полной. Даже не думал, что сегодня будет такая битва. Спасибо пензенцам за такой бой, это была реально хорошая игра.

Конечно, были моменты на поле, когда мы прилагали очень много усилий, но мало что получалось. Тем не менее, нам удалось вернуться в игру. Это финал, безусловно были нервы.

Это мой четвертый финал и я хорошо понимаю, что здесь даже одна ошибка может привести к поражению. В регби никогда не знаешь как всё сложится на поле, но я всегда верю в свою команду. В раздевалке мы много говорили о том, как нужно сыграть, и то, к чему стремились – мы достигли, мы чемпионы!» – рассказал игрок «Стрелы-Ак Барс» Роберт Сутидзе.

Драма в главном матче года в нашем регби: «Локо» вел 60 минут, но проиграл «Стреле»

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Спортс’‘
Роберт Сутидзе
logoЛокомотив
Кубок России
logoСтрела-Ак Барс
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Регби в Telegram
Главные новости
Антон Сычев: «Цифра в 12 тысяч болельщиков на Финале Кубка России меня очень удивила»
2сегодня, 15:04
Давыдов о Финале Кубка России: «Это регбийный праздник для нашей страны. Очень много болельщиков, это здорово»
сегодня, 15:01
Гари Бота: «Ключевыми стали последние минуты, когда наша схватка стала доминировать и принесла нам очки»
1сегодня, 14:45
Ван Ройен о Финале Кубка России: «12 тысяч человек, что пришли посмотреть на игру, мотивируют играть не только для семьи, но и для них»
2сегодня, 14:39
Янюшкин о поражении в Финале Кубка России: «К ребятам нет претензий, сказал всем большое спасибо. Нужно забыть эту игру»
2сегодня, 14:31
«Стрела-Ак Барс» выиграла второй Кубок России по регби в своей истории
2сегодня, 14:05
Финал Кубка России по регби. «Стрела-Ак Барс» обыграла «Локомотив»
32сегодня, 13:33Видео
В Финале Кубка России по регби установлен новый рекорд посещаемости – 11 968 человек
14сегодня, 13:22
Кубок Карри. 7-й тур. «Лайонс» обыграли «Грикас», «Буллс» одолели «Читас», другие результаты
вчера, 20:46
Кубок мира по регби-2025 (жен). Франция обыграла ЮАР, Новая Зеландия всухую победила Ирландию, Уэльс уступил Фиджи, другие результаты
3вчера, 18:11
Ко всем новостям
Последние новости
Федерация регби России о гибели хоккейного «Локомотива» в 2011-м: «Помним 🙏»
сегодня, 12:51
Трансляция регби на Спортсе’‘: «Динамо» – «Металлург»
10 августа, 06:35Видео
Хайлайты матча «Славы» и «Металлурга» во втором туре чемпионата России по регби
11 мая, 19:57Видео
Тренер «Славы» Толмачев: «В первом тайме у нас преобладал технический брак. Был мандраж, но затем вкатились и уже катили до последнего»
111 мая, 14:19
Хайлайты матча «ВВА-Подмосковья» и «Красного Яра» во втором туре чемпионата России по регби
11 мая, 12:19Видео
Запись трансляции Суперкубка России по регби-2025: сыграли «Енисей-СТМ» и «Стрела-Ак Барс»
526 апреля, 06:00Live
Южноафриканский регбист Рикерт Корфф получил российское спортивное гражданство
47 декабря 2024, 16:13
Регбист «Спартака» Андрей Черемных ушел из жизни в возрасте 33 лет
126 августа 2024, 19:52
«Думаю, мы могли играть и создали бы конкуренцию. Но точно не для Новой Зеландии». Регбистка Шестакова о пропуске Олимпиады
16 августа 2024, 06:08
Российский регбист Назар Хлобозов погиб в возрасте 17 лет в автокатастрофе
17 ноября 2023, 17:34