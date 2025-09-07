Роберт Сутидзе о Финале Кубка России: «Даже не думал, что сегодня будет такая битва»

Роберт Сутидзе оценил победу «Стрелы-Ак Барс» в Финале Кубка России по регби.

Казанская команда победила со счетом 13:7.

«Действительно очень тяжелый матч. Обе команды старались, выкладывались по полной. Даже не думал, что сегодня будет такая битва. Спасибо пензенцам за такой бой, это была реально хорошая игра.

Конечно, были моменты на поле, когда мы прилагали очень много усилий, но мало что получалось. Тем не менее, нам удалось вернуться в игру. Это финал, безусловно были нервы.

Это мой четвертый финал и я хорошо понимаю, что здесь даже одна ошибка может привести к поражению. В регби никогда не знаешь как всё сложится на поле, но я всегда верю в свою команду. В раздевалке мы много говорили о том, как нужно сыграть, и то, к чему стремились – мы достигли, мы чемпионы!» – рассказал игрок «Стрелы-Ак Барс» Роберт Сутидзе.

