Антон Сычев: «Цифра в 12 тысяч болельщиков на Финале Кубка России меня очень удивила»

Антон Сычев порадовался числу зрителей на Финале Кубка России по регби.

«Стрела-Ак Барс» обыграла «Локомотив» со счетом 13:7.

Матч посетили 11 968 зрителей.

«Матч получился очень серьезным. Пензенцы хорошо бились, атаковали и в каких-то компонентах нас переиграли. Но спасибо ребятам за концовку, тем кто выходил на замену и доигрывал матч. Нам удалось отстоять зачетку, боролись до последнего, сумели не пропустить и добыли победу.

Это был пока что главный матч в моей карьере, да и в целом, вся команда понимала важность финала. Ждали ли мы такого сопротивления от «Локомотива»? Конечно, да. Мы хорошо знаем эту команду, знали с каким настроем они выйдут и нам нужно было не уступать им ни в чем, включая самоотдачу. Это у нас получилось.

В целом, это был большой праздник для Москвы и для российского регби. Лично я второй раз в жизни играю при таком количестве болельщиков. Первый был на Кубке мира в Японии.

Нам, как игрокам, очень понравилось играть на таком стадионе. Цифра в 12 тысяч болельщиков меня очень удивила, в чемпионате России такого не встретишь», – рассказал игрок «Стрелы-Ак Барс» Антон Сычев.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Спортс’‘
Антон Сычев
logoСтрела-Ак Барс
logoЛокомотив
Кубок России
