  • Спортс
  • Регби
  • Новости
  • Главный тренер «Стрелы-Ак Барс» ДжейПи Нил дисквалифицирован на финал Кубка России по регби за нецензурную брань
12

Главный тренер «Стрелы-Ак Барс» ДжейПи Нил дисквалифицирован на финал Кубка России по регби за нецензурную брань

Главный тренер «Стрелы-Ак Барс» дисквалифицирован на финал Кубка России по регби.

7 сентября казанская команда, которую тренирует южноафриканец ДжейПи Нил, сыграет с пензенским «Локомотивом». Встреча пройдет на «ВТБ-Арене» в Москве.

Наставник получил штраф в 30 тысяч рублей и дисквалификацию на одну неделю за нецензурную брань в адрес бокового арбитра на предыдущем матче – в 12-м туре PARI Чемпионата России против «ВВА-Подмосковья».

О ситуации высказался спортивный директор Федерации регби России (ФРР) Сергей Марков.

«Дисквалификация ДжейПи Нила на финальный матч? Отдельно отмечу, что спортивный директор ФРР не входит в КДК. Регби хорошо тем, что если применена дисквалификация, она распространяется на определённый период, и неважно в каких соревнованиях участвует игрок в это время. Это общепринятая международная практика.

КДК, наверное, мог и не применять санкции, это их внутреннее обсуждение. Но это обычная санкция при красной карточке – пропуск одной игры. ДжейПи не может находиться в раздевалке и на разминке, но насколько знаю, что ДжейПи обычно всегда руководит командой с трибуны и общается по рации. Это не запрещается и сейчас», – отметил Марков.

Главная игра в российском регби уже скоро: впереди матчдэй и рекорды на «ВТБ Арене»

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
Джейпи Нил
Сергей Марков
logoСтрела-Ак Барс
дисквалификации
logoФедерация регби России
logoЛокомотив
Кубок России
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Регби в Telegram
Материалы по теме
Главная игра в российском регби уже скоро: впереди матчдэй и рекорды на «ВТБ Арене»
64 сентября, 10:20Видео
Джейпи Нил: «Попросил арбитра подписать красную карточку, чтобы положить ее к сувенирам»
230 августа, 13:32
Гриняев из «Стрелы-Ак Барс» дисквалифицирован на одну игровую неделю за грубую игру
130 августа, 09:11
Главные новости
Кубок Карри. 7-й тур. «Шаркс» обыграли «Пумас» и другие матчи
вчера, 20:50
Кубок мира по регби-2025 (жен). США сыграют с Самоа, Уэльс встретится с Фиджи, Англия против Австралии, другие матчи
вчера, 19:35
Гари Бота: «Мы попросили регбистов наслаждаться подготовкой и игрой в финале Кубка России»
1вчера, 14:58
Александр Янюшкин: «Наша задача – завоевать Кубок России. В жизни каждого спортсмена это может быть единственным шансом на трофей»
1вчера, 14:49
«Министр спорта Дегтярев просит снижать лимит во всех видах спорта». Федерация регби России обсудила сокращение лимита на легионеров
27вчера, 13:03
Финал Кубка России по регби. «Локомотив» сыграет со «Стрелой-Ак Барс»
4вчера, 07:06Видео
Богдан Федотко: «У «Стрелы-Ак Барс» есть шансы на «требл». Верим, что этот сезон может стать для нас триумфальным»
4 сентября, 16:20
Финал PARI Кубка России по регби 2025 – уже в это воскресенье на «ВТБ Арене». Приходите на главное регбийное событие осени!
4 сентября, 16:00
Обзор 12-го тура PARI чемпионата России по регби
23 сентября, 12:35Видео
Игрок «Красного Яра» Хушнуд Сангинов выбыл до конца года из-за травмы
3 сентября, 12:28
Ко всем новостям
Последние новости
Трансляция регби на Спортсе’‘: «Динамо» – «Металлург»
10 августа, 06:35Видео
Хайлайты матча «Славы» и «Металлурга» во втором туре чемпионата России по регби
11 мая, 19:57Видео
Тренер «Славы» Толмачев: «В первом тайме у нас преобладал технический брак. Был мандраж, но затем вкатились и уже катили до последнего»
111 мая, 14:19
Хайлайты матча «ВВА-Подмосковья» и «Красного Яра» во втором туре чемпионата России по регби
11 мая, 12:19Видео
Запись трансляции Суперкубка России по регби-2025: сыграли «Енисей-СТМ» и «Стрела-Ак Барс»
526 апреля, 06:00Live
Южноафриканский регбист Рикерт Корфф получил российское спортивное гражданство
47 декабря 2024, 16:13
Регбист «Спартака» Андрей Черемных ушел из жизни в возрасте 33 лет
126 августа 2024, 19:52
«Думаю, мы могли играть и создали бы конкуренцию. Но точно не для Новой Зеландии». Регбистка Шестакова о пропуске Олимпиады
16 августа 2024, 06:08
Российский регбист Назар Хлобозов погиб в возрасте 17 лет в автокатастрофе
17 ноября 2023, 17:34
Семикратная чемпионка Европы по регби-7 Байзат Хамидова завершила карьеру
115 июня 2023, 12:14