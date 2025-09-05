Главный тренер «Стрелы-Ак Барс» ДжейПи Нил дисквалифицирован на финал Кубка России по регби за нецензурную брань

Главный тренер «Стрелы-Ак Барс» дисквалифицирован на финал Кубка России по регби.

7 сентября казанская команда, которую тренирует южноафриканец ДжейПи Нил , сыграет с пензенским «Локомотивом». Встреча пройдет на «ВТБ-Арене» в Москве.

Наставник получил штраф в 30 тысяч рублей и дисквалификацию на одну неделю за нецензурную брань в адрес бокового арбитра на предыдущем матче – в 12-м туре PARI Чемпионата России против «ВВА-Подмосковья».

О ситуации высказался спортивный директор Федерации регби России (ФРР) Сергей Марков .

«Дисквалификация ДжейПи Нила на финальный матч? Отдельно отмечу, что спортивный директор ФРР не входит в КДК. Регби хорошо тем, что если применена дисквалификация, она распространяется на определённый период, и неважно в каких соревнованиях участвует игрок в это время. Это общепринятая международная практика.

КДК, наверное, мог и не применять санкции, это их внутреннее обсуждение. Но это обычная санкция при красной карточке – пропуск одной игры. ДжейПи не может находиться в раздевалке и на разминке, но насколько знаю, что ДжейПи обычно всегда руководит командой с трибуны и общается по рации. Это не запрещается и сейчас», – отметил Марков.

Главная игра в российском регби уже скоро: впереди матчдэй и рекорды на «ВТБ Арене»