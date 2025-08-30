Гриняев из «Стрелы-Ак Барс» дисквалифицирован на одну игровую неделю за грубую игру

Гриняев из «Стрелы-Ак Барс» дисквалифицирован на одну неделю за грубую игру.

«Стрела-Ак Барс » проиграла «Локомотиву» (19:21) в матче 11-го тура PARI чемпионата России.

«На 69-й минуте матча чемпионата России по регби между «Стрелой-Ак Барс» и «Локомотивом », игрок «Стрелы-Ак Барс» Омари Гриняев совершил захват, в результате которого произошел контакт с головой соперника.

Признать данное нарушение Грубой игрой, п.п. 9.13 (игроку запрещается захватывать соперника рано, поздно или опасно). Дисквалифицировать Омари Гриняева сроком на 1 (одну) игровую неделю (один матч по регби, один игровой день по регби 7, два игровых дня по пляжному регби).

В указанный период игрок не имеет права принимать участие в соревнованиях, а также находиться в расположении команды (в технической зоне) при проведении матчей под эгидой Федерации регби России», – сообщается в решении Контрольно-дисциплинарного комитета ФРР.