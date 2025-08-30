  • Спортс
  • Регби
  • Новости
  • Гриняев из «Стрелы-Ак Барс» дисквалифицирован на одну игровую неделю за грубую игру
1

Гриняев из «Стрелы-Ак Барс» дисквалифицирован на одну игровую неделю за грубую игру

Гриняев из «Стрелы-Ак Барс» дисквалифицирован на одну неделю за грубую игру.

«Стрела-Ак Барс» проиграла «Локомотиву» (19:21) в матче 11-го тура PARI чемпионата России.

«На 69-й минуте матча чемпионата России по регби между «Стрелой-Ак Барс» и «Локомотивом», игрок «Стрелы-Ак Барс» Омари Гриняев совершил захват, в результате которого произошел контакт с головой соперника.

Признать данное нарушение Грубой игрой, п.п. 9.13 (игроку запрещается захватывать соперника рано, поздно или опасно). Дисквалифицировать Омари Гриняева сроком на 1 (одну) игровую неделю (один матч по регби, один игровой день по регби 7, два игровых дня по пляжному регби).

В указанный период игрок не имеет права принимать участие в соревнованиях, а также находиться в расположении команды (в технической зоне) при проведении матчей под эгидой Федерации регби России», – сообщается в решении Контрольно-дисциплинарного комитета ФРР.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Федерация регби России
дисквалификации
logoЧемпионат России по регби
logoЛокомотив
Омари Гриняев
logoСтрела-Ак Барс
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Регби в Telegram
Материалы по теме
Чемпионат России по регби. «ВВА-Подмосковье» уступило «Стреле-Ак Барс», «Енисей-СТМ» встретится с «Металлургом» и другие матчи
13сегодня, 12:57Видео
Прямые трансляции регби на Спортсе’‘: «Енисей-СТМ» сыграет с «Металлургом» и еще три матча
5сегодня, 06:01Видео
Обзор 11-го тура PARI чемпионата России по регби
27 августа, 11:45Видео
Главные новости
Кубок Карри. 6-й тур. «Лайонс» обыграли «Буллс», «Боланд Кавальерс» уступили «Шаркс» и другие результаты
317 минут назад
Кубок мира по регби-2025 (жен). Англия разгромила Самоа (92:3), Шотландия победила Фиджи, другие матчи
2сегодня, 17:43
Любительский регбийный клуб «Локомотив» из Москвы прекратил существование
сегодня, 14:23
Андрей Сорокин: «Мы не дали «Стреле-Ак Барс» развить преимущество, интрига в матче сохранялась до конца»
сегодня, 13:38
Джейпи Нил: «Попросил арбитра подписать красную карточку, чтобы положить ее к сувенирам»
2сегодня, 13:32
Кубок России по регби-7 (жен). ЦСКА, «Зилант», «ВВА-Подмосковье» и «Кубань» играют на турнире
3сегодня, 13:20Видео
Хет-трик Шевцова: лучшие моменты матча «ВВА-Подмосковья» и «Стрелы-Ак Барс»
сегодня, 13:07Видео
Турнирная таблица чемпионата России по регби-2025
26сегодня, 13:02
Чемпионат России по регби. «ВВА-Подмосковье» уступило «Стреле-Ак Барс», «Енисей-СТМ» встретится с «Металлургом» и другие матчи
13сегодня, 12:57Видео
Абдулкадиров – лучший игрок одиннадцатого тура чемпионата России по регби по версии Спортса’‘
вчера, 19:23
Ко всем новостям
Последние новости
Трансляция регби на Спортсе’‘: «Динамо» – «Металлург»
10 августа, 06:35Видео
Хайлайты матча «Славы» и «Металлурга» во втором туре чемпионата России по регби
11 мая, 19:57Видео
Тренер «Славы» Толмачев: «В первом тайме у нас преобладал технический брак. Был мандраж, но затем вкатились и уже катили до последнего»
111 мая, 14:19
Хайлайты матча «ВВА-Подмосковья» и «Красного Яра» во втором туре чемпионата России по регби
11 мая, 12:19Видео
Запись трансляции Суперкубка России по регби-2025: сыграли «Енисей-СТМ» и «Стрела-Ак Барс»
526 апреля, 06:00Live
Южноафриканский регбист Рикерт Корфф получил российское спортивное гражданство
47 декабря 2024, 16:13
Регбист «Спартака» Андрей Черемных ушел из жизни в возрасте 33 лет
126 августа 2024, 19:52
«Думаю, мы могли играть и создали бы конкуренцию. Но точно не для Новой Зеландии». Регбистка Шестакова о пропуске Олимпиады
16 августа 2024, 06:08
Российский регбист Назар Хлобозов погиб в возрасте 17 лет в автокатастрофе
17 ноября 2023, 17:34
Семикратная чемпионка Европы по регби-7 Байзат Хамидова завершила карьеру
115 июня 2023, 12:14