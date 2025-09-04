Богдан Федотко: «У «Стрелы-Ак Барс» есть шансы на «требл». Верим, что этот сезон может стать для нас триумфальным»

Богдан Федотко считает, что «Стрела-Ак Барс» может выиграть все титулы в сезоне.

Весной команда завоевала Суперкубок России, обыграв «Енисей-СТМ». 7 сентября «Стрела-Ак Барс» сыграет в Финале Кубка России против «Локомотива ».

В регулярном чемпионате России за два тура до плей-офф казанцы идут на втором месте.

— Расскажите, с каким настроением «Стрела-Ак Барс» подходит к финалу кубка страны?

— Настроение в команде как всегда отличное, тренировочные сессии скрашивает прекрасная погода в Казани. Все понимают, что за матч у нас впереди, тренеры просят радоваться каждому дню подготовки к финалу, ведь никто не знает, какой финал в карьере игрока окажется последним. Поэтому нужно получить максимум удовольствия от подготовки и от самой игры.

— Последние матчи команды могут настроить болельщиков на то, что всё будет очень непросто — проиграли «Красному Яру» и «Локомотиву», что там пошло не так?

— Да, в этих матчах мы уступили — особенно непростым выдался матч в Красноярске, где обеим командам пришлось сыграть в водное регби. Думаю, эти поражения помогут нам сконцентрироваться перед решающей частью сезона. Здорово, что нынешний чемпионат получается таким зрелищным и интригующим, с высоким уровнем конкуренции между командами.

— Вы рекордсмен по участию в финалах кубков России за последние 10 лет. Знали это? Какие финальные матчи запомнились особенно?

— Честно, был не в курсе, поэтому было очень приятно, когда увидел этот пост в социальных сетях. Все финалы кубка на «ВТБ-Арене» были прекрасны. Конечно, запомнился финал 2020 года, когда я выронил мяч в чужой зачетке, и попытку не засчитали — и такое бывает.

— Как опытнейший боец в финалах, расскажите, что в таких играх выходит на первый план?

— Как я уже говорил, один из ключевых аспектов — это вера в победу, в свои силы и в команду. Конечно, очень важна тактическая подготовка: уверен, что тренеры обеих команд-финалистов досконально разбирают игру соперника и наизусть знают, как и кто играет.

В финалах не бывает неважных деталей. На первый план выходит все – как ты готовился, насколько был дисциплинирован, как спал, кушал и восстанавливался, как работаешь во время матча и насколько стремишься победить.

— Чем опасен «Локомотив», за счет чего команда окажет серьезное сопротивление в финале?

— Это хорошая, обученная и дисциплинированная команда. В последних матчах очень хорошо работает их мол. Они всегда борются до конца, до последних минут, стремятся из любой возможности набирать очки, поэтому ждем классного матча.

— Чем хороши матчи на таких больших стадионах, как «ВТБ-Арена»?

— Это очень правильный шаг для популяризации регби. С каждым годом финал кубка посещает всё больше зрителей, и для нас, игроков, это дополнительная мотивация порадовать публику качественной и красивой игрой.

Классный газон, отличный стадион, просторные раздевалки и разминочные помещения — всё очень круто. В такие моменты ощущаешь себя частью большого события, и это, конечно, очень приятно.

— Задумываетесь ли в команде над «треблом»? И готова ли, в целом, сейчас ментально команда к тому, чтобы с холодной головой выигрывать матчи и брать трофеи?

— Сейчас фокус у команды на финале PARI Кубка России. Вообще, мы стараемся идти шаг за шагом, и самый важный матч для нас - следующий. Шансы на «требл» есть, но одному богу известно, получится у нас или нет. Нам же остается только продолжать упорно работать на тренировках и в играх, верить в победу и отдаваться на все сто процентов.

Если говорить о ментальности, то, думаю, клуб, в целом, готов побеждать и завоевывать трофеи - речь не только об игроках и тренерах, но и о руководстве, менеджменте и наших болельщиках. Верим, что этот сезон может стать для нас триумфальным, и приложим для этого все силы, – рассказал нападающий «Стрелы-Ак Барс» Богдан Федотко.

Главная игра в российском регби уже скоро: впереди матчдэй и рекорды на «ВТБ Арене»