Гресев о поражении от «Енисея-СТМ»: «Возможно, нам еще не хватает опыта. Команда молодая, нам есть, над чем работать»

Гресев оценил поражение «Металлурга» от «Енисея-СТМ» на PARI ЧР по регби.

Команда проиграла со счетом 3:38.

«Возможно, нам еще не хватает опыта. Команда молодая, и нам есть, над чем работать и к чему стремиться. В первую очередь, необходимо верить в себя. Я постоянно про это говорю. Многие из наших регбистов уже готовы играть на самом высоком уровне.

После перерыва «Енисей-СТМ» выпустил свежих и опытных игроков. К сожалению, ребята не справились с давлением. Спасибо им за первый тайм, а по поводу второго уже будем разговаривать», – рассказал главный тренер «Металлурга » Виктор Гресев .

