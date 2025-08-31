Гресев о поражении от «Енисея-СТМ»: «Возможно, нам еще не хватает опыта. Команда молодая, нам есть, над чем работать»
Гресев оценил поражение «Металлурга» от «Енисея-СТМ» на PARI ЧР по регби.
Команда проиграла со счетом 3:38.
«Возможно, нам еще не хватает опыта. Команда молодая, и нам есть, над чем работать и к чему стремиться. В первую очередь, необходимо верить в себя. Я постоянно про это говорю. Многие из наших регбистов уже готовы играть на самом высоком уровне.
После перерыва «Енисей-СТМ» выпустил свежих и опытных игроков. К сожалению, ребята не справились с давлением. Спасибо им за первый тайм, а по поводу второго уже будем разговаривать», – рассказал главный тренер «Металлурга» Виктор Гресев.
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Федерация регби России
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости