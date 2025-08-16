Rugby Championship. 1-й тур. Австралия обыграла ЮАР, уступая после первого тайма 5:22, Аргентина встретится с Новой Зеландией
Австралия обыграла ЮАР в первом туре Rugby Championship.
1-й тур
16 августа
ЮАР – Австралия – 22:38 (22:5)
17 августа
Аргентина – Новая Зеландия – 0.10
Турнирное положение: Австралия – 5 очков (1 игра), Аргентина, Новая Зеландия – по 0 (0), ЮАР – 0 (1).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Спортс’’
